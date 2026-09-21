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Konya Beyşehir'de refüjdeki ağaca çarpan otomobilde sıkışan 1'i ağır 2 kişi yaralandı

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Konya Beyşehir'de refüjdeki ağaca çarpan otomobilde sıkışan 1'i ağır 2 kişi yaralandı
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Konya Beyşehir'de Beyşehir-Konya kara yolunun 1. kilometresinde refüjdeki ağaca çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı; hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde refüjdeki ağaca çarpan otomobilde bulunan 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

A.T.Y. (20) idaresindeki 42 ANA 502 plakalı otomobil, Beyşehir- Konya kara yolunun 1. kilometresinde refüjdeki ağaca çarptı.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan R.Y. (20) araç içinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan R.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı çevredeki akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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