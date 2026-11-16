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Konya Beyşehir'de 4. kattan düşen 25 yaşındaki genç kadın hastanede hayatını kaybetti

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Konya Beyşehir'de apartmanın 4'üncü katındaki pencereden düşen 25 yaşındaki genç kadın, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Polis, 4'üncü kattaki açık pencereyi belirleyip güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde apartmanın 4'üncü katındaki pencereden düşen 25 yaşındaki Ayşegül Y, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Evsat Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 4'üncü katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yerde yatan ağır yaralı Ayşegül Y, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Beyşehir Devlet Hastanesine götürüldü.

Ayşegül Y, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Apartman ve çevresinde inceleme başlatan polis ekipleri, genç kadının düştüğü değerlendirilen 4'üncü kattaki pencerenin açık olduğunu belirledi.

Düşmenin nasıl gerçekleştiğinin aydınlatılması amacıyla çevredeki güvenlik kameralarının kayıtları incelemeye alındı.

Kaynak: AA
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