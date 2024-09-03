Üye Girişi
Haberler

Konya Barosu, 40. ve 50. yılını dolduran avukatlara ödül töreni düzenledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya Barosu, meslekte 40. ve 50. yılını dolduran avukatlar için ödül töreni düzenledi. Törende avukatlara plaketlerini Konya Baro Başkanı Oktay Unkur verdi. Baro Başkanı Unkur, avukatlara teşekkür ederek meslek yıllarını kutladı.

Konya Barosu, meslekte 40. ve 50. yılını dolduran avukatlar için ödül töreni düzenledi.

Konya Baro Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen törende avukatlara plaketlerini Konya Baro Başkanı Oktay Unkur verdi.

Törende konuşan Baro Başkanı Unkur, "Hem meslek hem yaşam adına sizlerden çok şeyler öğrendik. Bu cübbenin nasıl taşınacağını adliye koridorlarında sizlerden öğrendik. Biz sizlere ne kadar teşekkür etsek az. Meslek yılınızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Güncel Hukuk konya

İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusuna yanıt: Millet nerede isterse orada olacağım

İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusuna yanıt: Millet nerede isterse orada olacağım

 Tüm yollar yine aynı isme çıkıyor! Narin'in annesinin sözleri kafaları karıştırdı

Tüm yollar yine aynı isme çıkıyor! Narin'in annesinin sözleri kafaları karıştırdı

 Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, yarın Türkiye'ye geliyor

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, yarın Türkiye'ye geliyor
Sivas-Erzincan sınırında otobüs devrildi, 17 kişi yaralandı

Sivas-Erzincan sınırında otobüs devrildi, 17 kişi yaralandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Medina hangi bölgede oynuyor, mevkisi ne? Galatasaray'da kaç yabancı futbolcu var? Galatasaray'da yabancı futbolcular Fatih Terim, Benfica'ya mı gidiyor? Fenerbahçe'de kaç yabancı futbolcu var? Fenerbahçe'de yabancı futbolcular Casemiro Galatasaray'a mı geliyor? Naby Keita kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Fenerbahçe UEFA kadrosu 2024-25! Fenerbahçe UEFA kadrosunda kimler var? Beşiktaş UEFA kadrosu 2024-25! Beşiktaş UEFA kadrosunda kimler var? Galatasaray UEFA kadrosu 2024-25! Galatasaray UEFA kadrosunda kimler var? Sisi Türkiye'ye neden geliyor? Casemiro kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
title