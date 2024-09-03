Konya Barosu, 40. ve 50. yılını dolduran avukatlara ödül töreni düzenledi

Konya Barosu, meslekte 40. ve 50. yılını dolduran avukatlar için ödül töreni düzenledi.

Konya Baro Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen törende avukatlara plaketlerini Konya Baro Başkanı Oktay Unkur verdi.

Törende konuşan Baro Başkanı Unkur, "Hem meslek hem yaşam adına sizlerden çok şeyler öğrendik. Bu cübbenin nasıl taşınacağını adliye koridorlarında sizlerden öğrendik. Biz sizlere ne kadar teşekkür etsek az. Meslek yılınızı tebrik ediyorum" diye konuştu.