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Konya Akşehir'de uyuşturucu operasyonunda 47 hap ele geçirildi, zanlı tutuklandı

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Konya Akşehir'de uyuşturucu operasyonunda 47 hap ele geçirildi, zanlı tutuklandı
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Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Polisin şüphelinin üzerinde ve ikametinde yaptığı aramada bir miktar metamfetamin ile 47 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Polis ekipleri, ilçede Y.E'nin uyuşturucu satışı yaptığı bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, şüphelinin üzerinde ve ikametinde yaptığı aramada bir miktar metamfetamin ve 47 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan Y.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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