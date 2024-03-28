Üye Girişi
Haberler

Konya Akıncılar Platformu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya Akıncılar Platformu Başkanı Ahmet Poçanoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşlarını destekleyeceklerini açıkladı.

Poçanoğlu, Türk Eğitim Yardımlaşma Araştırma Derneği'nde platform üyeleri adına yaptığı basın açıklamasında, 31 Mart Pazar günü tarihi ve zor bir seçim yapılacağını belirtti.

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'ı eleştiren Poçanoğlu, şunları kaydetti:

"Özgün bir düşünce olarak ortaya çıkan ve insanımıza yeni bir heyecan ve diriliş vaat eden 'Milli Görüş' fikrinin lideri Necmettin Erbakan hocamız, hayatı iman ve cihat olarak yaşadı, yaşattı. Lakin hocamızın manevi mirası ve davası ne yazık ki mirasyedi ellerde savrulmalar yaşamaktadır. Necmettin Erbakan hocamızın oğlu Fatih Erbakan ve partisi çilesiz ve emeksiz elde ettiği imkan ve nimetlerle imtihan olmakta. Erbakan hocamızın yolunun varisi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Nice bedeller ödeyerek ve büyük mücadelelerle elde ettiğimiz özgürlüklerimizi, baş örtümüzü, kutsal değerlerimizi, vatan savunmamızı ve camilerimizi kaybetmemek için Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer alıyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Ahmet Poçanoğlu Akıncılar Konya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Talip Aşık kimdir? Zafer Partisi Hatay- Hassa Belediye Başkan adayı Talip Aşık kaç yaşında, nereli? Cemil Kurt kimdir? CHP Manisa Selendi Belediye Başkan Adayı Cemil Kurt Kaç yaşında, nereli? Tahsin Akdeniz kimdir? CHP Manisa Sarıgöl Belediye Başkan Adayı Tahsin Akdeniz Kaç yaşında, nereli? Mehmet Kavallı kimdir? Zafer Partisi Hatay- Erzin Belediye Başkan adayı Mehmet Kavallı kaç yaşında, nereli? Kazım Yalçın kimdir? Zafer Partisi Hatay- Dörtyol Belediye Başkan adayı Kazım Yalçın kaç yaşında, nereli? Muhittin Tamer Özdemir kimdir? Zafer Partisi Hatay- Belen Belediye Başkan adayı Muhittin Tamer Özdemir kaç yaşında, nereli? Mehmet Burak Gürbüz kimdir? Zafer Partisi Hatay- Arsuz Belediye Başkan adayı Mehmet Burak Gürbüz kaç yaşında, nereli? Cemil Akkoçak kimdir? Zafer Partisi Hatay- Antakya Belediye Başkan adayı Cemil Akkoçak kaç yaşında, nereli? Osman Yılmaz kimdir? Zafer Partisi Hatay- Altınözü Belediye Başkan adayı Osman Yılmaz kaç yaşında, nereli? Melis Yıldız Akın kimdir? Zafer Partisi Hakkari- Merkez Belediye Başkan adayı Melis Yıldız Akın kaç yaşında, nereli? Tulin Yüksel kimdir? Zafer Partisi Hakkari- Derecik Belediye Başkan adayı Tulin Yüksel kaç yaşında, nereli? İSTANBUL SEÇİM ANKETİ! İmamoğlu mu Kurum mu? İstanbul seçimlerinde kim önde? Dilan Polat, Nez Demir olayı! Dilan Polat, Nez Demir'i affetti mi? Duruşmada neden ağladılar? Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su, Hayal Garip eski sevgilisinden şiddet mi gördü? Hayal Garip ne söyledi? Survivor Aysu Keskin kimdir? Aysu Keskin kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title