Serik'te minibüs sulama kanalına düştü

Antalya'nın Serik ilçesinde kontrolünü kaybeden minibüs sulama kanalına düştü.

Karadayı-Boğazkent kara yolunda sürücüsü öğrenilemeyen 07 AEL 307 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak köprü üzerinden sulama kanalına düştü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler yaptığı incelemede araç içerisinde kimsenin olmadığını tespit etti.

Polis, minibüsün sürücüsü belirlemek için çalışma başlattı.