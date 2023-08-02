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Kontrolden çıkan TIR menfeze devrildi: 1 ölü (2)

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KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDAKocaeli'nin Dilovası ilçesinde TIR'ın devrilmesi sonucu sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde TIR'ın devrilmesi sonucu sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, virajı döndüğü sırada yükü oynayan TIR'ın devrilerek sürüklendiği anlar saniye saniye kameralara yansııdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Güncel

Dilovası Kocaeli Güncel Haberler

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