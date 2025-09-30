Kontrolden Çıkan Römorkun Kovalamacası Güvenlik Kamerasında

Antalya'nın Aksu ilçesinde traktörün arkasındaki römorkun kontrolden çıkarak kendi başına ilerlemesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Murtuna Mahallesi'nde B.E'nin kullandığı seyir halindeki traktörün arkasına bağlı odun yüklü römork kontrolden çıkarak, ilerlemeye başladı. Durumu fark eden sürücü, traktörünü durdurup römorkun peşinden koştu. Çevredeki vatandaşların da yardımıyla römork durduruldu.

Römorkun traktörden ayrılıp, ilerlemesi bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde römorkun traktörden ayrıldığı, hızla ilerlediği ve vatandaşların da durdurmaya çalıştığı görülüyor.