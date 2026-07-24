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Bolu’da cipin şarampole devrilmesi: 2 ölü, 1 yaralı

Bolu’da cipin şarampole devrilmesi: 2 ölü, 1 yaralı
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Bolu'nun Çaygökpınar köyünde, Enes Yaman'ın kullandığı cip kontrolden çıkarak 15 metre yükseklikten şarampole devrildi. Kazada araçtaki Emre Yaman ve kız arkadaşı Ceyda Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Enes Yaman yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, cenazeler morga gönderildi. Gençlerin av dönüşü olduğu öğrenilen kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BOLU'da, Çaygökpınar köyünde kontrolden çıkarak 15 metre yükseklikten devrilen cipteki Emre Yaman (20) ve kız arkadaşı Ceyda Öztürk (20) hayatını kaybetti, Enes Yaman (25) yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında merkeze bağlı Çaygökpınar köyünde meydana geldi. Enes Yaman yönetimindeki 14 EB 755 plakalı cip, kontrolden çıkarak 15 metre yükseklikten şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçta yolcu olarak bulunan Emre Yaman ve kız arkadaşı Ceyda Öztürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Emre Yaman'ın ağabeyi olduğu öğrenilen sürücü Enes Yaman ise yaralandı.

Yaralı, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Emre Yaman ve Ceyda Öztürk'ün cenazeleri ise olay yerinde yapılan inceleme sonrası aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Ciptekilerin av için gittikleri ormandan dönmek için yolda oldukları öğrenilirken, jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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