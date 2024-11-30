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Kontrolden Çıkan Araç Sulama Kanalına Uçtu: Sürücü Yaralandı

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Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil sulama kanalına uçtu. Kaza sırasında otomobil sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kontrolden çıkıp sulama kanalına uçan aracın sürücüsü yaralandı

MALATYA - Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil sulama kanalına uçtu. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, 15.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Abdulgaffar Mahallesi Kuyuönü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan K.T. yönetimindeki 44 AEK 692 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün kontrolden çıkarak kaldırım üzerindeki ağaca çarptıktan sonra demir bariyerleri de aşarak sulama kanalına uçtu. Kazada, araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yardımı ile sürücü araçtan alınarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kontrolden Çıkan Araç Sulama Kanalına Uçtu: Sürücü Yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - Güncel
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