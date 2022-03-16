Konteynerler kalkıyor, Buca'nın mahalleleri nefes alıyor

Yeni uygulama ile sabah 08.00 ve akşam 18.00 saatlerinde poşetle atık toplama sistemi getirilecek.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın ekim ayında kentin alışveriş ve dinlenme merkezlerinden Forbes Sevgi Yolu'nda başlattığı yeni atık toplama sistemi hem esnaftan hem de vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Belediye, daha temiz bir kent yaratmak için uygulamanın kapsamını genişleterek Laleli ve Güven mahallelerini de programa aldı.Ay sonunda hayata geçirilecek yeni uygulama ile mahallelerdeki çöp konteynerleri kaldırılacak. Uygulama ile sabah 08.00 ve akşam 18.00 saatlerinde poşetle atık toplama sistemi getirilecek. Vatandaşlar, belirtilen saatlerde çöp poşetlerini ev, apartman veya iş yeri kapısının önüne çıkartacak. Belediyenin araçları da o saatlerde mahalleye girerek çöp ve atıkları toplayacak. Çöp ve atıklarını belirtilen saat ve usuller dışında atan kişilere ise Kabahatler Kanunu uyarınca cezai işlem uygulanacak.

Belediye, mahalle sakinlerini hazırlanan broşür ve afişlerle uygulama hakkında detaylı olarak bilgilendirme çalışmalarını başlattı.

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