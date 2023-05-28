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Konteynerkentte oy verme işlemi devam ediyor

Konteynerkentte oy verme işlemi devam ediyor

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Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimleri için Malatya'da bin 901 sandıkta 531 bin 110 seçmenin oy kullanma işlemi sabah 08. 00 itibariyle başladı. Kent genelinde bin 901 sandıkta oy verme işlemi sürerken, depremzedelerin kaldığı konteyner kentlerde de oy verme işlemleri başladı.

Konteynerkentte oy verme işlemi devam ediyor

Malatya'da Cumhurbaşkanlığı için oy kullanma işlemi sürüyor

MALATYA - Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimleri için Malatya'da bin 901 sandıkta 531 bin 110 seçmenin oy kullanma işlemi sabah 08. 00 itibariyle başladı.

Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimleri tüm yurtta olduğu gibi deprem bölgesi Malatya'da da sabah 08.00 itibariyle başladı. Kent genelinde bin 901 sandıkta oy verme işlemi sürerken, depremzedelerin kaldığı konteyner kentlerde de oy verme işlemleri başladı. İnönü Üniversitesi karşısında yer alan Teknokent Konteyner Kentinde de adreslerini buraya aldıran depremzede seçmenler oylarını kullanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cahit Özçelik - Güncel

Malatya Güncel Haberler

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