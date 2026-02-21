Haberler

Hatay'da husumetlisinin evini kurşunladı; 2 ölü, 1 yaralı

Güncelleme:
Konteyner kentte meydana gelen silahlı saldırıda 40 yaşındaki Cemile Yıldırım'ın ardından, eşi Hüseyin Yıldırım da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Çiftin kızı Melike Yıldırım'ın hastanedeki tedavisi devam ediyor.

ÖLÜ SAYISI 2'YE ÇIKTI

Konteyner kentteki silahlı saldırıda ölen eşi Cemile Yıldırım'ın (40) ardından, Hüseyin Yıldırım (45) da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Çiftin kızları Melike Yıldırım'ın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Alican GÜMÜŞ-Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN,(Hatay),

