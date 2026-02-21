Hatay'da husumetlisinin evini kurşunladı; 2 ölü, 1 yaralı

ÖLÜ SAYISI 2'YE ÇIKTI

Konteyner kentteki silahlı saldırıda ölen eşi Cemile Yıldırım'ın (40) ardından, Hüseyin Yıldırım (45) da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Çiftin kızları Melike Yıldırım'ın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Alican GÜMÜŞ-Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN,(Hatay),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı