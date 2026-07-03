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Optikler internetten reçeteli kontakt lens satabilecek

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Sağlık Bakanlığı'nın yeni yönetmeliğiyle kontakt lenslerin internetten satışı, yalnızca optisyenlik müesseselerinin izinli siteleri üzerinden ve reçeteyle yapılabilecek.

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği'ne "Ancak kontakt lens ürünlerinin tüketiciye hitaben internet ortamında satışı, yalnızca optisyenlik müessesesinin Kurum tarafından izin verilen internet sitesi üzerinden reçeteli olarak yapılabilir ve Kurum izin verme yetkisini müdürlüğe devredebilir." ifadesi eklendi.

Böylece, kontakt lens ürünlerinin tüketiciye yönelik internetten satışı, yalnızca Kurum tarafından izin verilen optisyenlik müesseselerine ait internet siteleri üzerinden ve reçeteli olarak yapılabilecek.

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız
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