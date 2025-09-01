Konserde Darp Vakası: 4 Kişi Tutuklandı

Ankara'da bir konser sırasında Kenan Efe Özübek'in darp edilmesiyle ilgili 10 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kenan Efe Özübek'in konserde darp edilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Buna göre, Özübek ile M.T.Y. darp edilmesiyle ilgili Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda 10 kişinin göz altına alındı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 3'ü adli kontrolle serbest kalırken, 4'ü ise kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
