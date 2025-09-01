Konserde Darp Vakası: 4 Kişi Tutuklandı

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kenan Efe Özübek'in konserde darp edilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Buna göre, Özübek ile M.T.Y. darp edilmesiyle ilgili Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda 10 kişinin göz altına alındı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 3'ü adli kontrolle serbest kalırken, 4'ü ise kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.