Kongre üyesi Ramirez, DHS, ICE ve CBP'nin tasfiye edilmesini öngören tasarıyı sundu

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ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Delia Ramirez, İç Güvenlik Bakanlığının (DHS), bünyesinde yer alan Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ile Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi (CBP) kurumlarıyla birlikte tasfiye edilmesini öngören yasa tasarısı sunduğunu bildirdi.

Kongre üyesi Ramirez, yaptığı yazılı açıklamada, DHS'nin organizasyonuna ilişkin hazırlanan yasa tasarısı hakkında bilgi verdi.

Tasarının DHS'ye dayanak oluşturan yasal yetkilerin yürürlükten kaldırılmasını öngördüğünü ifade eden Ramirez, bu bakanlık yerine "kamu güvenliği, sivil haklar ve ailelere destek odaklı, toplum merkezli bir kurum kurulmasının" hedeflendiğini belirtti.

Ramirez, tasarının DHS bünyesinde hareket eden bazı kurumların faaliyetlerine devam etmesine izin verdiğini ancak ICE ile CBP'nin kaldırılmasını ve "Toplum Güvenliği Bakanlığı" adlı yeni bir federal otoritenin oluşturulmasını amaçladığını kaydetti.

Tasarının, göçmenlere yönelik uygulamalar ve gözaltı koşulları gibi endişelerden hareketle ortaya çıktığını vurgulayan Ramirez, bu yeniden yapılandırma teklifi için gözaltındaki ölümler, kolluk kuvvetlerinin karıştığı silahlı olaylar, sınır dışı uygulamalar gibi kamuoyunda tartışılan konuları gerekçe gösterdi.

Ramirez, "Derin bir ulusal travmadan doğan DHS, güvenliğimizi sağlama bahanesiyle haklarımızı ihlal etmek için kuruldu. Ancak eski acılara yenilerini ekleyemeyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA