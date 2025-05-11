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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Sel Felaketi: 62 Ölü, 30 Yaralı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Sel Felaketi: 62 Ölü, 30 Yaralı
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KDC'nin Güney Kivu eyaletinde meydana gelen sel felaketinde 62 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Fizi bölgesinde yaşanan şiddetli yağışların ardından birçok kişi kayboldu ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Güney Kivu eyaletine bağlı Fizi bölgesinde meydana gelen sel felaketinde ilk belirlemelere göre 62 kişi hayatını kaybetti ve 30 kişi yaralandı.

Güney Kivu Eyalet Valiliğinden yapılan açıklamada, Fizi bölgesinde yaşanan şiddetli yağışların ardından Tanganyika Gölü ve çevresindeki bazı nehirlerin taşması sonucu Kasaba köyünün sular altında kaldığı bildirildi.

Açıklamada, yaşanan sel felaketinde ilk belirlemelere göre 62 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı ve birçok kişinin kaybolduğu kaydedildi.

Bölgede arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğü belirtilen açıklamada, felaketin ciddi maddi kayıplara yol açtığı, çok sayıda tarım arazisinin yok olduğu ve eğitim faaliyetlerinin sekteye uğradığı aktarıldı.

Ülkede, her yıl sel felaketleri, altyapı eksiklikleri ve şehir planlamasının yetersizliği nedeniyle sık sık can kayıpları yaşanıyor.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel
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