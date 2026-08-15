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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola Salgını 6 Eyalete Yayıldı, Vaka Sayısı 4.665'e Ulaştı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola Salgını 6 Eyalete Yayıldı, Vaka Sayısı 4.665'e Ulaştı
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KİNŞASA, 15 Ağustos (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde devam eden Ebola salgınının görüldüğü eyalet sayısı altıya, teyitli vaka sayısı ise 4.665'e yükseldi.

KİNŞASA, 15 Ağustos (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde devam eden Ebola salgınının görüldüğü eyalet sayısı altıya, teyitli vaka sayısı ise 4.665'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından cuma günü yapılan açıklamaya göre, kuzeydeki Bas-Uele eyaletinde yer alan Buta sağlık bölgesi salgından etkilenen yerler listesine dahil edildi ve ülke genelinde salgından etkilenen bölge sayısı 54'e çıktı.

Salgın halihazırda Bas-Uele, Haut-Uele, Ituri, Kuzey Kivu, Güney Kivu ve Tshopo olmak üzere 6 eyaleti etkilerken, kuzeydoğudaki Ituri eyaleti salgının merkez üssü olmayı sürdürüyor.

Teyitli vakaların 2.184'ü ölümle sonuçlanırken, genel vaka ölüm oranı yüzde 46,8 oldu. Öte yandan salgının başlangıcından bu yana 965 kişi sağlığına kavuştu.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola virüsünün Bundibugyo türünün neden olduğu salgın 15 Mayıs'ta resmen ilan edilmişti.

Kaynak: Xinhua
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