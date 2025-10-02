Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola Salgınına Düşüş Eğilimi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Ebola salgınının "bulaşma oranında belirgin bir düşüş eğilimi" görüldüğünü bildirdi.

DSÖ'den yapılan açıklamada, 29 Eylül itibarıyla Kasai eyaletindeki Bulape Sağlık Bölgesi'nde 53'ü doğrulanmış ve 11'i olası olmak üzere toplam 64 Ebola vakası kaydedildiği belirtildi.

Virüsün bulaşma oranında düşüş eğilimi gözlemlendiği aktarılan açıklamada, "Zaman içinde ölüm oranı eğiliminde de bir düşüş gözlemlenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ayrıca son iki hafta içinde çocuklarda daha az vaka görüldüğü kaydedildi.

Yeni Ebola salgını

KDC Sağlık Bakanı Samuel Roger Kamba, 4 Eylül'de ülkede yeni bir Ebola salgını olduğunu ilan etmiş, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da salgını doğrulamıştı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 29 Eylül'de 64 vaka tespit edildiği ve salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 35'ten 42'ye çıktığı belirtilmişti.

Ebola Afrika'da binlerce kişinin hayatına mal oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası yaşamını yitirmişti.