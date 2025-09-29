Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola Salgını Can Almaya Devam Ediyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Kasai eyaletinde ortaya çıkan Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 42'ye yükseldiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 4 Eylül'de ilan edilen salgında şimdiye kadar 64 vaka tespit edildiği ve salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 35'ten 42'ye çıktığı belirtildi.

Açıklamada, riskli bölgelerde 20 binden fazla aşı dozunun kullanıma sunulduğu ve temaslı kişilere öncelik verildiği ifade edildi.

KDC Sağlık Bakanı Samuel Roger Kamba, 4 Eylül'de Kasai'de yeni bir Ebola salgını olduğunu ilan etmiş, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da salgını doğrulamıştı.

Bu salgın, KDC'de kayıtlara geçen 16. Ebola salgını oldu.

Ebola Afrika'da binlerce kişinin hayatına mal oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.