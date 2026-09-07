Haberler

Kinşasa'da düğün salonunda yangın: 22 ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da bir düğün salonunda çıkan yangında 22 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Yetkililer, güvenlik denetimlerinin artırılacağını açıkladı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) başkenti Kinşasa'da düğün salonunda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 22 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, başkentin Lingwala bölgesindeki Panacee isimli salonda, düğün töreninin devam ettiği sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının başlamasıyla salonda panik ve izdiham yaşandı.

Yangında ilk belirlemelere göre 22 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralılar başkentteki çeşitli sağlık kuruluşlarına kaldırılırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Yangının ardından KDC Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Jacquemain Shabani, ülke genelindeki düğün salonları ve halka açık etkinliklerin düzenlendiği mekanların güvenlik koşullarının denetlenmesi talimatı verdi.

Shabani, güvenlik standartlarını karşılamayan mekanların derhal kapatılmasını istedi.

Kaynak: AA
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı

Eski MİT'çinin şüpheli ölümü için 15 yıl sonra düğmeye basıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kızılyıldız-Partizan derbisinde skandal görüntüler! Ratko Mladiç için saygı duruşu

Derbide skandal görüntüler! Bosna Kasabı için saygı duruşu

'Mankenler Kraliçesi'ydi! Şimdi oto sanayide bambaşka bir hayatı var

'Mankenler Kraliçesi'ydi! Oto sanayide görenler dönüp bir daha baktı
Yılmaz Erdoğan, Demet Evgar ve Rıza Kocaoğlu yerinde duramadığı anlar

Sayı geldikçe kendilerinden geçtiler! İşte o anlar

Hatay'daki olayın sır perdesi aralandı! Kendi ölümünü kayıt altına almış

Kendi ölümünü kayıt altına almış
Bülent Ersoy’un lolita estetiği sonrası son hali: Bana abla demeyin

Bülent Ersoy’un lolita estetiği sonrası son hali: Bana abla demeyin
Herkes onu albino sanıyordu! Pis Yedili'nin PC'sinin gerçek hali şaşırttı

Herkes albino sanıyordu! Pis Yedili'nin PC'sinin gerçek hali şaşırttı
Tapınağa ulaşmak için 5 kilometre boyunca yerde yuvarlandı

5 kilometrelik yolu yuvarlanarak tamamladı! Nedeni şaşkınlık yarattı