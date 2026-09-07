Kinşasa'da düğün salonunda yangın: 22 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) başkenti Kinşasa'da düğün salonunda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 22 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, başkentin Lingwala bölgesindeki Panacee isimli salonda, düğün töreninin devam ettiği sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının başlamasıyla salonda panik ve izdiham yaşandı.

Yangında ilk belirlemelere göre 22 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralılar başkentteki çeşitli sağlık kuruluşlarına kaldırılırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Yangının ardından KDC Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Jacquemain Shabani, ülke genelindeki düğün salonları ve halka açık etkinliklerin düzenlendiği mekanların güvenlik koşullarının denetlenmesi talimatı verdi.

Shabani, güvenlik standartlarını karşılamayan mekanların derhal kapatılmasını istedi.

Kaynak: AA