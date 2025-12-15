Haberler

Unıcef: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 500.000'den Fazla Kişi Çatışmalar Sonucu Yerinden Edildi

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, Güney Kivu'daki çatışmalar nedeniyle 100.000'den fazla çocuğun da dahil olduğu 500.000'den fazla kişinin yerinden edildiğini açıkladı. M23 isyancı grubu Uvira kentini ele geçirdi.

UVİRA, 15 Aralık (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Güney Kivu eyaletinde bulunan Uvira kentinde mola veren yerinden edilmiş insanlar, 14 Aralık 2025.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) pazar günü yaptığı açıklamada, 1 Aralık'tan bu yana Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Güney Kivu eyaletinde yaşanan şiddetli çatışmalar nedeniyle 100.000'den fazlası çocuk olmak üzere 500.000'den fazla kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

Geçen hafta başında, 23 Mart Hareketi (M23) isyancı grubu, eyaletteki son saldırılar sırasında Burundi sınırına yakın Güney Kivu'nun en büyük ikinci kenti olan Uvira'yı ele geçirdiğini duyurmuştu. (Fotoğraf: Zanem Nety Zaidi/Xinhua)

