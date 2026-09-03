KDC ve İsrail'den Kudüs Büyükelçiliği Hamlesi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin İsrail ziyaretinin ardından iki ülke ortak bildiri yayımladı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Tshisekedi ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında gerçekleştirilen toplantının ardından ikilinin ülkeler arasındaki diplomatik ilişkileri güçlendirme, dostluk ve işbirliğini pekiştirme iradesini vurguladığı ileri sürüldü.

"İki taraf İsrail'in Kinşasa'da yerleşik bir büyükelçilik açması ve KDC Büyükelçiliği'nin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması amacıyla istişarelere devam etmeyi öngörmektedir." ifadelerine yer verilen ortak bildiride, iki ülkenin kararların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar üzerinde anlaşmak için diplomatik kanallar aracılığıyla temaslarını sürdüreceği aktarıldı.

KDC Cumhurbaşkanı Tshisekedi, beraberindeki heyet ile 1 Eylül'de İsrail'i ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Netanyahu ile görüşmüştü.

Kaynak: AA