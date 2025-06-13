Kongo'da Tekne Faciası: Ölü Sayısı 52'ye Yükseldi

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Equateur eyaletinde Tumba Gölü'nde alabora olan teknede yaşamını yitirenlerin sayısı 52'ye ulaştı. 100'den fazla kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Equateur eyaletinde dün alabora olan teknede yaşamını yitirenlerin sayısı 52'ye çıktı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Equateur eyaletine bağlı Bikoro bölgesindeki Tumba Gölü üzerinde yolcu ve yük taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu ölü sayısı 52'ye yükseldi.

Teknede bulunduğu tahmin edilen 100'den fazla kişiye yönelik arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Aşırı yük ve kapasitesinin üzerinde yolcu taşıdığı tahmin edilen tekne, dün Bikoro Limanı'ndan ayrılarak Ikoko-Bonginda kasabasına doğru seyrederken alabora olmuştu.

Olayın ardından 30 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirilmişti.

Ülkede yeterli kara yolu altyapısının bulunmaması nedeniyle ulaşımda sıklıkla nehir ve göller tercih ediliyor.

Özellikle mevsimsel yağışların yoğun olduğu dönemlerde meydana gelen bu tür kazalara, teknelerin bakımsızlığı ile kapasite aşımı gibi faktörlerin yol açtığı ifade ediliyor.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel
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