Kongo'da büyük facia: 226 kişi hayatını kaybetti
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kuzey-Kivu eyaletinde yer alan Masisi bölgesinde bulunan koltan madeninde meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre en az 226 işçi yaşamını yitirdi.
Afrika ülkelerinden Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde maden faciası meydana geldi. Ülke basınındaki haberlere göre, Kuzey-Kivu eyaletinde birkaç gündür şiddetli yağışların görüldüğü Masisi bölgesinde bulunan koltan madeninde işçilerin yer altı kuyularında çalıştığı sırada göçük meydana geldi.
İlk belirlemelere göre göçük altında kalan en az 226 maden işçisi hayatını kaybetti. Göçükten yaralı kurtarılan işçiler, ilk müdahalenin ardından Goma'daki sağlık kuruluşlarına sevk edildi.
Göçükten yaralı kurtarılan işçiler, ilk müdahalenin ardından Goma'daki sağlık kuruluşlarına sevk edildi. Arama kurtarma çalışmaları, bölgenin ulaşım zorlukları ve maden faaliyetlerinin büyük ölçüde düzensiz yürütülmesi nedeniyle güçlükle sürdürülüyor.
ÜLKEDE SIK SIK MADEN FACİALARI MEYDANA GELİYOR
Bölgedeki madencilik faaliyetlerinin büyük ölçüde denetimsizliği ve güvenlik altyapısının bulunmaması nedeniyle bu tür göçükler sık sık yaşanıyor. Haziran 2025'te Masisi'deki maden sahasında meydana gelen göçükte de 17 işçi yaşamını yitirmişti.