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Kongo'da M23 İsyanı: Goma'ya Terör Getirildi

Kongo'da M23 İsyanı: Goma'ya Terör Getirildi
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Patrick Muyaya, M23 isyancı grubunu Goma'ya terör getirmekle suçladı. Çatışmalarda 3 binden fazla ölü ve yaralı olduğu bildirildi, Ruanda'nın desteğiyle ilgili endişeler dile getirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Hükümet Sözcüsü Patrick Muyaya, Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı ele geçiren isyancı grup 23 Mart Hareketi'ni (M23) şehre "terör getirmekle" suçladı.

Muyaya, Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) üyesi gazetecilerle bir araya gelerek ülkede güvenlik güçleri ile M23 arasında yaşanan çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Goma'daki çatışmalar nedeniyle 3 binden fazla kişinin öldüğünü, 3 binden fazla kişinin de yaralandığını kaydeden Muyaya, yaralılardan bazılarının durumunun çok ağır olduğunu aktardı.

Muyaya, Ruanda hükümetini, M23'ü desteklemekle suçlayarak, sahada da M23 ile Ruanda askerlerinin olduğunu iddia etti.

"(M23'ün Goma saldırısı) Gündüz vakti 3 ila 4 milyonluk bir şehre saldırdılar, buna yerinden edilmiş kişiler için bir kamp da dahildi. Amaç açık, şehre terör getirmek." ifadelerini kullanan Muyaya, Goma'da ihlallere ve suç işlenmeye devam edildiğini belirtti.

AA muhabirinin, Goma'yı geri almak için KDC hükümetinin adımlarına ilişkin sorusunu yanıtlayan Muyaya, "M23'ün sadece bir vekalet savaşı yürüttüğünü ve Ruanda'nın operasyonları doğrudan yönettiğini" savundu.

Muyaya, KDC ile Ruanda arasında Luanda Süreci kapsamında müzakerelerin devam ettiğini de hatırlatarak, hükümet olarak sorunu kalıcı şekilde çözmeyi arzu ettiklerini kaydetti.

"Başka bir müzakere duruşuna ihtiyacımız yok çünkü iki yıl müzakere ettik ve bugün bir plan var." diyen Muyaya, tüm teknik soruların Luanda Süreci'nde ana hatlarıyla belirtildiğini dile getirdi.

Muyaya, uluslararası toplumdan Ruanda'ya daha fazla baskı yapmalarını beklediklerini söyledi.

KDC'deki çatışmalar

KDC'nin doğusunda yaşanan çatışmalar nedeniyle yıl başından bu yana 500 binden fazla kişi yerinden oldu.

Bölgedeki birçok köy ve kasabanın kontrolünü ele geçiren M23, son olarak Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı ele geçirmişti.

BM ve KDC'nin M23'e destek vermekle suçladığı Ruanda ise iddiaları reddediyor.

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla 23 Mart Hareketi adı altında ortaya çıkan grup, daha sonra M23 şeklinde anılmaya başlamıştı.

M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
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