Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde en az 300 sivil isyancılar tarafından kaçırıldı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ituri eyaletinde, ADF adlı isyancı grup tarafından düzenlenen saldırılarda en az 300 sivil kaçırıldı. Güvenlik güçleri, kaçırılan sivilleri kurtarmak için operasyon hazırlığında.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Ituri eyaletine bağlı Irumu bölgesinde düzenlenen saldırılarda en az 300 sivil, isyancılar tarafından kaçırıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup üyeleri, son günlerde Mambasa-Komanda hattında sivilleri hedef alan bir dizi saldırı gerçekleştirdi.

Saldırılarda, Mabukulu, Masoli, Babungwe ve Lomalisa köylerinden en az 300 sivil, ADF üyeleri tarafından kaçırıldı.

Güvenlik güçlerinin bölgede kaçırılan sivilleri kurtarmak için operasyon hazırlığında olduğu belirtildi.

ADF'nin, fidye elde etmek amacıyla sık sık sivilleri kaçırdığı biliniyor.

Uganda ve KDC'de 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.

ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, yüz binlerce kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez
