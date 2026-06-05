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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Teyitli Ebola Vaka Sayısı 381'e Yükseldi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Teyitli Ebola Vaka Sayısı 381'e Yükseldi
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında teyitli vaka sayısı 381'e çıkarken, 63 kişi öldü. Sağlık Bakanı Roger Kamba, test kapasitesinin arttığını ve temaslı takip oranının yüzde 55'e yükseldiğini açıkladı.

KİNŞASA, 5 Haziran (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Roger Kamba, ülkede 63 kişinin ölümüne yol açan teyitli Ebola vaka sayısının 381'e yükseldiğini açıkladı.

Kamba perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık 233 hastanın izolasyon altında test sonuçlarını beklediğini veya hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

Bakan, Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden gelen 4.000'den fazla test kiti ve sağlanan uluslararası destek sayesinde test kapasitelerinin önemli ölçüde arttığını, bu sayede sağlık yetkililerinin ellerine ulaşan numunelerin neredeyse tamamını test edebildiğini ve sonuçları 24 saat içinde bildirebildiğini ifade etti.

Temaslı takibi oranının salgına müdahalenin başlangıcındaki yaklaşık yüzde 9 seviyesinden mevcut durumda yüzde 55'e yükseldiğini kaydeden Kamba, hedeflerinin yüzde 90'a ulaşarak sağlık yetkililerinin neredeyse tüm temaslıları tespit etmesini ve yeni vakaların nerede ortaya çıkabileceğini daha iyi öngörmesini sağlamak olduğunu bildirdi.

Kongo, 15 Mayıs'ta Ebola salgını ilan etmişti. Salgın ilanından bu yana sağlık yetkilileri ve uluslararası ortaklar, salgından etkilenen doğu eyaletlerinde test, izolasyon, tedavi ve temaslı takibi çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ardından Dünya Sağlık Örgütü de, salgını uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu ilan etmişti.

Uganda Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre ülkede teyitli vaka sayısı 16'ya ulaşırken, perşembe günü 1 yeni vaka daha teyit edildi.

Kaynak: Xinhua
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