Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola kaynaklı can kaybı 200'ü aştı

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Africa CDC), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda mayısta ilan edilen Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 200'ü aştığını bildirdi.

Africa CDC'den yapılan açıklamada, 15 Mayıs'ta salgın ilan edilmesinden bu yana doğrulanan vaka sayısının 875'e yükseldiği, bunların 202'sinin ölümle sonuçlandığı ve ölüm oranının yüzde 23 olduğu belirtildi.

Açıklamada, KDC'nin doğusundaki Ituri, Kuzey Kivu ve Güney Kivu eyaletlerinde yayılan salgında vakaların yaklaşık yüzde 95'inin Ituri'de görüldüğü kaydedildi ve komşu Uganda'da ise 2'si ölümle sonuçlanan 19 Ebola vakasının doğrulandığı aktarıldı.

Vakaların daha hızlı tespit edilmesi amacıyla test kapasitesinin artırıldığı ve dijital gözetim sistemlerinin güçlendirildiği duyurulan açıklamada, KDC ve Uganda'daki Ebola ile mücadele çalışmalarına destek amacıyla bağışçılar ve ortaklar tarafından toplam 910 milyon dolar taahhütte bulunulduğu bilgisi paylaşıldı.

Söz konusu taahhütlerin, mevcut salgına ilişkin düzenlenen Afrika liderleri ve ortakları toplantısında verildiği belirtilen açıklamada, toplam tutarın Afrika Birliği üyesi ülkelerin 100 milyon dolarlık hedef kapsamında taahhüt ettiği 80 milyon doları da içerdiği ifade edildi.

Ayrıca, KDC'nin ulusal müdahale planı için 50 milyon dolar, Uganda'nın ise 5 milyon dolar başlangıç finansmanı ayırdığı belirtildi.

Africa CDC Genel Direktörü Jean Kaseya, virüsün yayılmasının kısa sürede kontrol altına alınamaması halinde mevcut salgının, 2014-2016 yıllarında Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 11 binden fazla kişinin ölümüne yol açan Batı Afrika Ebola salgınından daha ağır sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Bu arada, KDC Sağlık Bakanı Samuel Roger Kamba??????? da salgınla mücadelede kaydedilen ilerlemeyi, karşılaşılan zorlukları ve hastalığın kontrolünü hızlandırmaya yönelik yeni stratejileri değerlendirmek üzere Ituri eyaletinin başkenti Bunia'yı ziyaret etti.