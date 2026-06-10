Haberler

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola Vaka Sayısı 598'e Yükseldi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola Vaka Sayısı 598'e Yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde teyit edilmiş Ebola vaka sayısı 598'e, ölü sayısı ise 115'e çıktı. Yetkililer, toplumsal bulaşmanın devam ettiğini ve güvenlik sorunlarının salgınla mücadeleyi zorlaştırdığını bildirdi.

KİNŞASA, 10 Haziran (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde teyit edilmiş Ebola vakası sayısı 598'e yükseldi. Bu kişilerin 115'inin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sağlık yetkililerinin salı günü açıkladığı son verilere göre, pazartesi günü 48 yeni teyitli vaka kayda geçti. Bu kişilerin 14'ünün hayatını kaybettiği belirtildi. 3 kişinin daha iyileşmesiyle hastalıktan iyileşenlerin sayısı 22'ye yükseldi.

Teyit edilmiş vaka sayılarının haftalık yükseliş eğilimini sürdürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, bu durumun hastalıktaki "toplumsal bulaşmanın devam ettiği" anlamına geldiği belirtildi. Sağlık yetkilileri, halk sağlığı önlemlerinin hızla uygulanmaması halinde salgının coğrafi olarak hızla yayılabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Pazartesi günü itibarıyla 113'ü teyitli ve 184'ü şüpheli vaka olmak üzere toplam 297 hastanın izolasyonda tutulduğu ya da hastanede tedavi gördüğü kaydedildi.

Açıklamada, güvenlik koşullarının salgınla mücadeleyi olumsuz etkilemeye devam ettiğine de dikkat çekildi. Salgının merkez üssü olan Ituri eyaletinin bazı bölgelerinde silahlı grupların süregelen faaliyetleri nedeniyle salgından etkilenen veya yüksek risk altındaki birçok sağlık bölgesine erişimin kısıtlandığı ifade edildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, 15 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Ebola virüsünün Bundibugyo türünün neden olduğu bir salgının yaşandığını resmen ilan etmişti.

Kaynak: Xinhua
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk'ün kurduğu partiyi pavyon masasına düşürdüler

Erdoğan'dan Özgür Özel'i küplere bindirecek sözler

Mustafa Bozbey hakkında 402 yıla kadar hapis istemi

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanına 402 yıl hapis istemi

Bakan Tekin'den Irmak öğretmen açıklaması: Suçlu kim varsa gözünün yaşına bakılmayacak

Bakan Tekin, Irmak öğretmenle ilgili sessizliğini bozdu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Aziz Yıldırım'ın 'Sakın göndermeyin' dediği futbolcu

İşte "Sakın göndermeyin" dediği futbolcu
Bursa'daki emekli polis cinayetinde kan donduran ayrıntılar: Tuvalette bulunanlar soruşturmanın seyrini değiştirdi

Emekli polis cinayetinde kan donduran ayrıntılar
Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı

Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
Yetişkin içerik üreticisi ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim

Tek cümlesiyle ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim
Bir parti için daha mutlak butlan kararı! Kongre iptal edildi

Bir parti için daha mutlak butlan kararı! Kongre iptal edildi
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, AK Parti’ye katılıyor

Bir milletvekiline daha AK Parti rozeti takacak

MasterChef'te büyük sürpriz! Mehmet Şef boynuna sarıldı

MasterChef'te büyük sürpriz! Yerinden fırlayıp boynuna sarıldı