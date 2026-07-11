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Kongo'da Ebola Salgını İlan Edilen Eyalet Sayısı Dörde Çıktı

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Haut-Uele eyaletinde Ebola nedeniyle 7 kişi öldü. Yetkililer salgın ilan ederken, ülke genelinde 1.792 vaka ve 625 ölüm kaydedildi.

KİNŞASA, 11 Temmuz (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ituri eyaletinin başkenti Bunia'da bir sağlık çalışanı, bir kişinin Ebola virüsü nedeniyle ölümünün ardından dezenfeksiyon işlemi gerçekleştiriyor, 9 Temmuz 2026.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin kuzeydoğusundaki Haut-Uele eyaletinde Ebola nedeniyle yedi kişi hayatını kaybetti. Ölümlerin ardından yetkililerin cuma günü eyalet genelinde salgın ilan etmesiyle, Haut-Uele ülkedeki mevcut Ebola salgınından resmi olarak etkilenen dördüncü eyalet haline geldi.

Sağlık yetkilileri perşembe günü yaptıkları açıklamada, Ebola salgınının hala "çok aktif" bir aşamada olduğunu ve henüz zirveye ulaşmadığını belirtti.

Perşembe günü geç saatlerde açıklanan epidemiyolojik verilere göre, ülkede salgından en çok etkilenen üç ilde 1.792 teyit edilmiş vaka bildirildi. Bu vakaların 625'i hayatını kaybederken, 295'i ise iyileşti. (Fotoğraf: Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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