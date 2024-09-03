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Ülke yangın yeri! Cezaevinden firar etmeye çalışan 129 kişi hayatını kaybetti

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Kongo'da bir cezaevinden firar girişimi sırasında 129 kişi hayatını kaybetti. Firar girişiminde 24 kişi uyarı ateşi sonucu, diğerleri ise izdihamda öldü.

Orta Afrika ülkelerinden Kongo'da bir cezaevinden firar girişimi sırasında 129 kişinin öldüğü bildirildi.

Kongo İçişleri Bakanı Jacquemin Shabani, yaptığı yazılı açıklamada, bir grup mahkumun Kinşasa şehrindeki Makala Cezaevinden firar girişiminde bulunduğu bilgisini paylaştı.

24'Ü UYARI ATEŞİ SONUCU ÖLDÜRÜLDÜ

Shabani, firar girişiminde 129 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Shabani, bu kişilerden 24'ünün açılan uyarı ateşi sonucu, diğerlerinin ise izdihamda öldüğünü belirtti.

12 BİNDEN FAZLA MAHKUM BULUNUYOR

Uluslararası Af Örgütüne göre, Kongo'nun 1500 kapasiteli Makala Cezaevinde çoğu yargılanmayı bekleyen 12 binden fazla mahkum bulunuyor. Dini bir tarikatın 2017'de cezaevine saldırısı sonucu çok sayıda mahkum firar etmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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