Konak Belediye Başkanı, dürüst temizlik işçisini tebrik etti

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, görevi sırasında bulduğu cüzdanı sahibine ulaştıran temizlik işleri personeli Mehmet Hüseyin Söğüt'ü tebrik etti.

Abdül Batur, Mehmet Hüseyin Söğüt'ü makamında ağırladı.

Söğüt'ü örnek davranışı dolayısıyla tebrik eden ve kendisine altın hediye eden Batur, Söğüt'e hitaben şunları söyledi:

"Belediyemizde böyle duyarlı, dürüst, namuslu personelimizin çalışması bize onur veriyor. Konak Belediyesinde çalışan kardeşlerimizin, iş arkadaşlarımızın duyarlı olmasının kamuoyuna duyurulması açısından da önemliydi. Sana, bu duyarlılığın için teşekkür ediyorum. Amirlerinden, müdürlerinden aldığım bilgiye göre de çalışkanlığınla, işine sahip çıkmanla örnek bir çalışanımızsın."