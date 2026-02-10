Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çifti, ölüm ayırdı
Denizli'nin Babadağ ilçesinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle 63 yaşındaki Gülten Karaoğlan hayatını kaybetti, eşi 65 yaşındaki Yaşar Karaoğlan hastaneye kaldırıldı. Olay, yakınlarının haber alamadığı çiftin evine sağlık ekiplerinin gitmesiyle ortaya çıktı.
Gülten-Yaşar Karaoğlan çiftinden haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sabah saatlerinde kırsal Mollaahmet Mahallesi'ndeki eve giren sağlık ekibinin kontrolünde Gülten Karaoğlan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşar Karaoğlan'ın yaşamsal fonksiyonlarının devam ettiğini belirlendi. Karaoğlan, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Yaşar Karaoğlan'ın durumunun iyiye gittiği bildirildi. Gülten Karaoğlan'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna gönderildi. Karaoğlan çiftinin kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.