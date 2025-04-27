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Kömür Sobasından Sızan Gazdan Zehirlenen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Kömür Sobasından Sızan Gazdan Zehirlenen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
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Denizli'nin Tavas ilçesinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından 84 yaşındaki Sabri Uçar hayatını kaybederken, eşi 80 yaşındaki Zeliha Uçar hastaneye kaldırıldı.

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde evde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Sabri Uçar (84) hayatını kaybetti, eşi Zeliha Uçar (80) hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün Karahisar Mahallesi'nde meydana geldi. Zeliha ve Sabri Uçar çiftine ulaşamayan yakınları merak edip, kontrol için evlerine gitti. Uçar çifti, evde baygın bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Sabri Uçar'ın kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenip, hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşamsal fonksiyonları devam ettiği belirlenen eşi Zeliha Uçar ise ambulansla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uçar'ın sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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