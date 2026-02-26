Haberler

Baba ile oğlu, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde evde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 50 yaşındaki baba Evren ve 17 yaşındaki oğlu Abdullah, hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde evde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Evren (50) ile oğlu Abdullah Etgü (17), hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 05.30 sıralarında İmamoğlu ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Aile üyeleri, sahura kaldırmak için uyandırmaya çalıştığı Evren ve oğlu Abdullah Etgü'nün tepki vermemesi ile durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, baba ile oğlunun kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini tespit etti. Durumları ağır olan baba-oğul, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
