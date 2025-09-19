Komşusunu Öldüren Şahıs Tutuklandı
Adana'da otomobil parkı yüzünden çıkan tartışmada, Dalyan Çopur komşusu Hakan Akgün'ü tabancayla öldürdü ve kızı Azra Akgün'ü yaraladı. Olayın ardından tutuklandı.
TUTUKLANDI
Adana'da evinin önüne otomobilini park ettiği için çıkan tartışmada komşusu Hakan Akgün'ü (39) tabancayla öldürüp, kızı Azra Akgün'ü (17) ayağından yaralayan Dalyan Çopur (35), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
