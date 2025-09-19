Komşusunu Öldüren Şahıs Tutuklandı

TUTUKLANDI

Adana'da evinin önüne otomobilini park ettiği için çıkan tartışmada komşusu Hakan Akgün'ü (39) tabancayla öldürüp, kızı Azra Akgün'ü (17) ayağından yaralayan Dalyan Çopur (35), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Anıl ATAR/ ADANA,