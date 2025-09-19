Haberler

Komşusunu Öldüren Şahıs Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da otomobil parkı yüzünden çıkan tartışmada, Dalyan Çopur komşusu Hakan Akgün'ü tabancayla öldürdü ve kızı Azra Akgün'ü yaraladı. Olayın ardından tutuklandı.

TUTUKLANDI

Adana'da evinin önüne otomobilini park ettiği için çıkan tartışmada komşusu Hakan Akgün'ü (39) tabancayla öldürüp, kızı Azra Akgün'ü (17) ayağından yaralayan Dalyan Çopur (35), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Anıl ATAR/ ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Mahkemeden ameliyatı yarıda bırakıp hemşire ile ilişkiye giren doktor hakkında skandal karar

Doktor ameliyatı yarıda bırakıp hemşire ile ilişkiye girdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya'daki orman yangını yerleşim yerlerine ulaştı! Villalar tahliye edildi, elektrikler kesildi

Görüntüler korkunç! Tatil cennetinde alevler yerleşim yerine ulaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.