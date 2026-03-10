Haberler

Komşusunu bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde husumetli olduğu komşusu M.A.T.'ı bıçaklayarak ağır yaralayan S.C., gözaltına alındı ve tutuklandı. Olay, 8 Mart'ta gerçekleşti.

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde husumetli olduğu komşusu M.A.T.'ı bıçaklayarak ağır yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan S.C., tutuklandı.

Olay, 8 Mart'ta saat 15.00 sıralarında Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde meydana geldi. M.A.T. ile husumetli olduğu komşusu S.C. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.C., cebinden çıkardığı bıçakla M.A.T.'ı karnından yaraladı. Ağır yaralanan M.A.T., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisi süren M.A.T.'ın hayatı tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis tarafından yakalanan S.C., emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan S.C., tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
