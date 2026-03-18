Bıçaklı Saldırı: Komşusunun Saldırısına Uğrayan Emrah Kösece Hayatını Kaybetti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, aralarında husumet bulunan T.G. isimli komşusunun bıçaklı saldırısına uğrayan Emrah Kösece, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan T.G., polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Şehit İbrahim Kundakçı Mahallesi'nde meydana geldi. T.G., motosikletle sokakta giderken, aralarında husumet bulunan komşusu Emrah Kösece ile karşılaşınca aracını durdurdu. Motosikletten inen T.G. ile Kösece arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında T.G.'nin bıçaklı saldırısı sonucu Kösece, vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Kösece, kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Kösece, hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli T.G. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
