Komşuların mutluluk gözyaşı - Haberler

AVCILAR'da yalnız yaşayan 75 yaşındaki Mükerrem Çınar'a ulaşamayan komşuları sağlığından endişe ederek polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İtfaiye ekipleri merdivenle balkona çıkıp eve girdi. İtfaiyenin evde arama yaptığı sırada, komşularının endişeli halde dua ettikleri gözlendi. Çınar'ın evde olmadığının anlaşılması ise herkesi rahatlattı. Ekipler mahalleden ayrılmadan önce evine dönen Mükerrem Çınar'a, komşuları sarılarak mutluluk gözyaşları döktü

Cihangir Mahallesi'ndeki üç katlı apartmanda yaşayan Mükerrem Çınar'a ulaşamayan komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Komşular Sema Güçlü ile İnci Yıldırım, 75 yaşındaki kadının kapıyı da telefonunu da açmadığını söyleyerek, yardım istedi. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri mahalleye geldi. İtfaiye ekibi merdivenle balkona çıkıp, kapıyı kırarak içeri girdi.

"KOMŞUM DEĞİL, ANNEM GİBİDİR"

İtfaiye ekibinin yaptığı aramada, Mükerrem Çınar'ın evinde olmadığı anlaşıldı. Endişeyle bekleyen komşularını rahatlatan bu haberden kısa süre sonra, Çınar evine döndü. Mükerrem Çınar'ı gören komşuları mutluluk gözyaşlarıyla sarıldı. Bakırköy'deki diğer evine gittiğini, cep telefonunu da unuttuğunu söyleyen Çınar, kendisi için endişe eden iki komşularıyla kucaklaştı.