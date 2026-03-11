Haberler

Komşusu ile tartışıp, kendi evini yaktı

Komşusu ile tartışıp, kendi evini yaktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde, üst komşusu ile yaşadığı tartışmanın ardından evini ateşe veren S.Ö. (47), dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde komşusu ile yaşadığı tartışma sonrası evini ateşe veren S.Ö. (47) dumandan etkilenirken, alevler itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, saat 08.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi 100'üncü Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Üst komşusu ile yaşadığı tartışma sonrası S.Ö. iddiaya göre evinin yatak odasında yangın çıkardı. Dumanı gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, dumandan etkilenen S.Ö.'yü evden çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan S.Ö. tedavi altına alındı. Büyüyen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hodri meydan: Macera arayan olursa...

Erdoğan'dan hodri meydan: Macera arayan olursa...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pınar Altuğ'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?

Pınar'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
İlk kez ortaya çıktı! ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü

ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
Trump, en büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi

En büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi
Pınar Altuğ'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?

Pınar'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?
ABD basınından olay iddia: Mücteba Hamaney ilk saldırıda ölmüş olabilir

Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi

3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi