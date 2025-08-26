Komşu Esnafın Köpeğini Vuran Şahıs Tutuklandı

Komşu Esnafın Köpeğini Vuran Şahıs Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da Lütfü S., komşusunun köpeği Zeus'u tabancayla vurarak öldürdü. Olay güvenlik kamerasına yansıdı, Lütfü S. gözaltına alındı ve tutuklandı.

ANKARA'da Lütfü S. komşu esnafın köpeğini tabancayla vurarak öldürdü. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken, olayın ardından gözaltına alınan Lütfü S. tutuklandı.

Olay, geçen hafta cumartesi günü Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Lütfü S. kendi köpeği ile kavga eden komşu esnafın köpeği Zeus'u tabancayla ateş ederek öldürdü. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde şüphelinin Zeus'un kulübesine tek el ateş edip ayrıldığı görüldü. Şikayet üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Lütfü S., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Sınav çıkışı babasının çiçeklerle karşıladığı Çimen, hayallerine kavuştu

Türkiye onu bu görüntülerle tanımıştı! İşte Çimen'in kazandığı bölüm
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın ayrılık nedeni belli oldu

Hande-Hakan çiftinin ayrılık nedeni belli oldu! Kriz çıkmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.