Komorlar Birliği, UAD'de Güney Afrika'nın İsrail'e Karşı Açtığı Davaya Müdahil Oluyor

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Komorlar Birliği'nin,1948 tarihli Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin (Soykırım Sözleşmesi) ihlali gerekçesiyle Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı davaya müdahil olma bildirimi yaptığını duyurdu.

UAD'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi çerçevesinde İsrail'e açtığı davaya, Komorlar Birliği de müdahillik bildiriminde bulundu.

Komorlar Birliği müdahillik bildiriminde UAD Şartı'nın 63. Maddesinin kendisine verdiği müdahale hakkını kullandığını, Soykırım Sözleşmesi'ne taraf devlet statüsüne dayandığı ifade etti.

Komorlar "erga omnes" ve "jus cogens" niteliğini vurguladı

Komorlar, Güney Afrika'nın başvurusunda ileri sürdüğü normların erga omnes partes (tüm taraf devletlere karşı) yükümlülük oluşturduğu ve jus cogens (emredici hukuk kuralı) karakterini vurguladı.

Bildiriminde söz konusu maddelerin yorumunu sunan Komorlar, UAD İçtüzüğü'nün 83. maddesi uyarınca müdahillik talebinde bulundu.

Divan, Güney Afrika ve İsrail'i, Komorlar Birliği'nin müdahillik beyanına ilişkin yazılı görüşlerini sunmaya davet etti.

Güney Afrika'nın İsrail'e karşı UAD'de açtığı soykırım davası

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında dava açmıştı.

Güney Afrika, Gazze'deki insani durumun aciliyet teşkil etmesi nedeniyle UAD'den ihtiyati tedbirlere hükmetmesini talep etmişti.

Divan, 26 Ocak, 28 Mart ve 24 Mayıs 2024 tarihlerinde üç ayrı tedbir kararı almıştı.

Bu kararlarda İsrail'in, Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için gerekli tüm önlemleri alması, İsrail ordusunun soykırım fiillerini engelleyecek tedbirleri ivedilikle uygulaması, özellikle Refah'taki soykırım tehlikesi yaratabilecek askeri operasyonları sonlandırması ve aldığı tedbirleri düzenli olarak Divan'a raporlaması istenmişti.