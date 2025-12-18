Haberler

Peygamberlere yönelik sözleri tepki çekti: Yavuz Günal hakkında hapis talebi

Komedyen Yavuz Kırma, 'Yavuz Günal' mahlasıyla sahne aldığı gösterisinde dinî değerleri alenen aşağıladığı gerekçesiyle hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

  • Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, komedyen Yavuz Kırma'nın dini olaylar ve peygamberler hakkındaki sözleri nedeniyle 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırladı.
  • Yavuz Kırma, 'Yavuz Günal' mahlasıyla yaptığı gösteride, İslamiyet'in doğuşunu anlatan bir film üzerinden hicret hadisesindeki mağara olayını alaycı ve tahkir edici ifadelerle anlattı.
  • İddianamede, Yavuz Kırma'nın Hz. İbrahim ve Hz. Musa'ya ilişkin kurban ve asa hadiselerini de alaycı ve tahkir edici ifadelerle anlattığı belirtildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, dini olaylar ve peygamberler hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle "Yavuz Günal" mahlasıyla sahne alan komedyen Yavuz Kırma hakkında soruşturma başlatıldı.

Hazırlanan iddianamede, soruşturmanın Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan ihbar üzerine başlatıldığı, daha sonra yetkisizlik kararı verilerek Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği kaydedildi.

'6 AYDAN 1 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ'

İddianamede, şüphelinin "Yavuz Günal" mahlasıyla komedyen olarak çalıştığı, bir gösterisinde "Çağrı" filmini konu olan dini olaylar ile ilgili bir konuşma yaptığı kaydedildi.

Şüphelinin söz konusu konuşmanın olduğu videoyu kendi sosyal medya hesabından paylaştığı, İslamiyet'in doğuşunu anlatan bir film üzerinden mizah adı altında yapmış olduğu ifadelerde İslam dini ve peygamberi açısından kutsal kabul edilen hicret hadisesindeki mağara olayını alaycı ve tahkir edici ifadelerle anlattığı kaydedildi.

İddianamede, Hz. İbrahim ve Hz. Musa'ya ilişkin kurban ve asa hadiselerini de alaycı ve tahkir edici ifadelerle anlattığı kaydedildi. Şüpheli hakkında 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. İddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu Asliye Ceza Mahkeme'sine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDi:

Atatürk e hakaret suç ama peygamberimize suç değil yerin dibine batsın böyle devlet

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

Müslümanlar çocuklarına Muhammet ismi vermesin New Jersey de iki Müslüman kavga ediyordu para davasında birinin ismi Muhammet idi sinirli olan kişi Muhammet sen @&$&$ diye kufur etti sanki kulağa peygamber e kufur etmiş gibi gelidi ha ha ha bir an için tuhafıma gitti

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

