Deniz Göktaş'ın Gözaltına Alınmasına Siyasi Parti ve Meslek Örgütlerinden Tepki: Derhal Serbest Bırakılsın

(İSTANBUL) Bir stand-up gösterisi sırasında çekilmiş videodan kesitlerin sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine hakkında soruşturma başlatılan komedyen Deniz Göktaş yurt dışı dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Göktaş'ın emniyetteki işlemleri "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla devam ederken, aralarında DEM, TİP, EMEP'in de bulunduğu siyasi partiler ve Oyuncular Sendikası, İstanbul Tabip Odası'nın da bulunduğu sendika ve meslek örgütleri gözaltı uygulamasına tepki gösterdi. Komedyen Göktaş'ın serbest bırakılması istendi.

Gösterilerinden bazı kesitlerin yer aldığı X paylaşımlarına erişim engeli getirilen komedyen Deniz Göktaş hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatılmıştı. Konuya ilişkin yapılan yapılan bilgilendirmede "Stand-up sanatçısı İmran Deniz Göktaş hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına intikal eden 185 adet CİMER başvurusu, aynı konuya ilişkin olması nedeniyle toplu olarak değerlendirilmiş; ilgili şahıs hakkında 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçu kapsamında resen soruşturma başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2026/117973 sayılı dosya üzerinden yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli İmran Deniz Göktaş, 02/07/2026 tarihinde İstanbul Havalimanı'nda yakalanmıştır. Şüphelinin, soruşturmayı yürüten kolluk birimi olan İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınmasına yönelik işlemler yürütülmektedir" denildi.

Göktaş'ın emniyetteki işlemleri "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla devam ederken, aralarında DEM, TİP, EMEP'in de bulunduğu siyasi partiler ve Oyuncular Sendikası, İstanbul Tabip Odası'nın da bulunduğu sendika ve meslek örgütleri gözaltı uygulamasına tepki gösterdi. Komedyen Göktaş'ın serbest bırakılması istendi. Tepkiler şöyle:

"POLİTİK MİZAH YARGILANAMAZ"

Halkların Eşitlik ve Demokrasi partisi (DEM): Yaptığı stand-up gösterisinin ardından çeşitli çevreler tarafından hedef gösterilen ve hakkında "dini değerleri aşağıladığı" iddiasıyla soruşturma başlatılan Deniz Göktaş, yurt dışı dönüşünde havalimanında gözaltına alındı. Düşünce ve ifade özgürlüğüne yönelik baskılar kabul edilemez, politik mizah yargılanamaz. Linç kültürüyle beslenen ve araçsallaştırılmış yargı eliyle hakim kılınmaya çalışılan bir baskı ortamının hiçbir yurttaşımıza faydası yoktur. Deniz Göktaş derhal serbest bırakılmalıdır.

"DENİZ GÖKTAŞ ÖNCE YANDAŞLAR TARAFINDAN HEDEF GÖSTERİLDİ"

Türkiye İşçi Partisi (TİP): Komedyen Deniz Göktaş, geçtiğimiz günlerde yayınlanan stand-up gösterisinin ardından önce yandaşlar tarafından hedef gösterildi, az önce ise yurt dışından döndüğü havaalanında gözaltına alındı. Eleştirel fikirlere ve mizaha tahammülü olmayan Saray Rejimi'nin sindirme çabalarına karşı cesaret gösterenlerin yanındayız. Deniz Göktaş derhal serbest bırakılsın!

"TEK ADAM REJİMİNİN DÜŞÜNCEYE, MİZAHA, ELEŞTİRİYE TAHAMMÜLÜ YOK"

Emek Partisi (EMEP): "Ölü Deniz" isimli stand-up gösterisinde Saray rejimine dönük eleştirileri nedeniyle hedef haline getirilen Komedyen Deniz Göktaş yurt dışından dönüşünde havalimanında gözaltına alındı. Yayınlandığı video platformunda bir hafta içerisinde 8,5 milyon kez izlenerek büyük beğeni toplayan gösteri nedeniyle Göktaş'ın gözaltına alınması, gösteride yer alan diktatörlük eleştirisinin teyidi niteliğindedir. Deniz Göktaş'ın gözaltına alınması ve NATO tutuklamaları sömürü düzenini tahkim etmek üzere girişilen faşizmin inşası yolunda gelinen aşamanın önemli bir göstergesidir. Tek adam rejiminin düşünceye, mizaha, eleştiriye tahammülü yok. Bu anlayış ülkeyi yönetemez. Tüm işçi ve emekçilere, emek ve demokrasi güçlerine iş, ekmek ve özgürlük mücadelesini büyütme ve birleşme çağrısı yapıyoruz.

"MESLEKTAŞIMIZLA DAYANIŞMA HALİNDEYİZ"

Oyuncular Sendikası: İfade özgürlüğü, Anayasa ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış temel bir haktır.

Meslektaşımız Deniz Göktaş'ın gözaltına alınmasını kaygıyla takip ediyoruz. Sanatsal ifade ve düşünceyi açıklama özgürlüğünün korunması gerektiğini hatırlatıyor; sürecin, hukukun evrensel ilkeleri doğrultusunda yürütülmesini bekliyoruz. Meslektaşımız Deniz Göktaş ile dayanışma içinde olduğumuzu kamuoyuyla paylaşıyoruz.

"DENİZ GÖKTAŞ DERHAL SERBEST BIRAKILMALIDIR"

İstanbul Tabip Odası: Geçen yıl 14 Mart Tıp Bayramı haftası kapsamında hekimler için bir gösteri yapan, gösterinin tüm gelirini İstanbul Tabip Odası burs fonuna bağışlayan dostumuz Deniz Göktaş'ın gözaltına alındığını endişeyle öğrendik. İfade özgürlüğü ve güven duygusu sağlıklı bir toplumun olmazsa olmazıdır. Deniz Göktaş derhal serbest bırakılmalıdır.

Kaynak: ANKA