Adana'da bir kişinin kombi borusuna sıkışan parmağını itfaiye ekibi çıkardı
Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir kişi kombi borusuna sıkışan parmağını itfaiye ekibinin yardımıyla kurtardı. Olay yerine gelen itfaiye, boruyu keserek mahsur kalan kişiyi kurtardı.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir kişinin kombi borusuna sıkışan parmağı, itfaiye ekibinin yardımıyla çıkarıldı.
Karacaoğlan Mahallesi'nde parmağını kombi borusuna sıkıştıran kişi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
Boruyu kesen ekip, mahsur kalan kişiyi kurtardı.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel