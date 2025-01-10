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Kombi Bakımı Kampanyasıyla Dolandırıcılık: 4 Kişi Tutuklandı

Kombi Bakımı Kampanyasıyla Dolandırıcılık: 4 Kişi Tutuklandı
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Kırşehir'de 'Kombi bakımı kampanyası' adı altında dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 4 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin Türkiye genelinde 26 ildeki dolandırıcılık faaliyetleri sonucu 1.5 milyon lira kazandıkları ortaya çıktı.

"Kombi bakımı kampanyası" bahanesiyle 26 ilde 150'ye yakın kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle Kırşehir'de gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonla kendilerine ulaşarak "Kombi bakımı kampanyası" yaptıklarını belirten kişilerce dolandırıldıklarını iddia eden 3 mağdurun şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu dolandırıcıların Türkiye genelinde faaliyet gösterdiklerini, iller arasında sürekli hareket halinde bulunduklarını, aradıkları vatandaşları ikna ettiklerini, inandırıcı olması için yetkili servis kıyafetleri kullandıklarını, bakım için ikamete geldiklerinde ise farklı arızalar göstererek tamirat ve parça değişimi bahanesiyle sahte fatura düzenleyip yüksek miktarda para aldıklarını tespit etti.

Kimlikleri belirlenen şüphelileri takip eden polisler, L.D. ve D.A'yı servis yeleği, alet çantaları ile kent merkezinde bir vatandaşı dolandırmak üzereyken suçüstü yakaladı. Bu kişilerle bağlantılı oldukları tespit edilen Y.V. ve M.G. de bir araçla kentten kaçmaya çalışırken kovalamacayla Kervansaray Mahallesi'nde gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından sevk edildikleri Kırşehir Adliyesi'nde çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Zanlıların Kırşehir'in yanı sıra daha önce Ankara, İzmir, Eskişehir, Konya, Karabük, Aydın, Afyonkarahisar, Sinop, Amasya, Bartın, Kırıkkale, Çanakkale, Antalya, Manisa, Denizli, Burdur, Kütahya, Balıkesir, Isparta, Uşak, Muğla, Aksaray, Bilecik, Giresun ve Çankırı olmak üzere 26 ilde çok sayıda dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri, 1,5 milyon liranın üzerinde gelir elde ettiklerini belirledi.

Şüphelilerin 110'dan fazla suç kaydı olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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