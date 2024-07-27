Kolpa Grubu Beyşehir'de Sahne Aldı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen festival etkinlikleri kapsamında Kolpa Grubu sahne aldı. Konserde sevilen eserler seslendirildi ve yoğun bir katılım gerçekleşti. Solist Barış Yurtçu'ya konser sırasında Beyşehir'de yapılan bir av tüfeği hediye edildi.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, festival etkinlikleri kapsamında müzik grubu Kolpa sahne aldı
Festivalin üçüncü gününde sahneye çıkan Kolpa Grubu, sevilen eserleri seslendirdi.
Konsere, Beyşehir'in yanı sıra çevre il ve ilçelerden de yoğun katılım oldu.
Kolpa Grubu'nun solisti Barış Yurtçu'ya konseri esnasında Beyşehir'de yapılan bir av tüfeği hediye edildi.