Kolpa Grubu Beyşehir'de Sahne Aldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, festival etkinlikleri kapsamında müzik grubu Kolpa sahne aldı

Festivalin üçüncü gününde sahneye çıkan Kolpa Grubu, sevilen eserleri seslendirdi.

Konsere, Beyşehir'in yanı sıra çevre il ve ilçelerden de yoğun katılım oldu.

Kolpa Grubu'nun solisti Barış Yurtçu'ya konseri esnasında Beyşehir'de yapılan bir av tüfeği hediye edildi.