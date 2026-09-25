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Kolombiya, İran ile diplomatik ilişkilerini 19 Eylül'de aldığı kararla sonlandırdı

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Kolombiya hükümeti, İran ile diplomatik ilişkilerini resmen sonlandırdığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı, kararın 19 Eylül'de alındığını ve Tahran yönetiminin terör ve uyuşturucu örgütleriyle iddia edilen bağlantılarının gerekçe gösterildiğini belirtti.

NEW Kolombiya hükümeti, İran ile diplomatik ilişkilerini resmen sonlandırdığını açıkladı.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, İran ile ilişkilerin kesildiği duyuruldu.

Bakanlığın yazılı paylaşımında, İran'la diplomatik ilişkilerin sonlandırılmasına Tahran yönetiminin "terör ve uyuşturucu örgütleriyle iddia edilen bağlantıları" gerekçe gösterildi.

Ülkemin Dışişleri Bakanlığı, kararın 19 Eylül'de alındığını, "ulusal ve bölgesel güvenlik ile uluslararası suçlarla mücadeleye ilişkin hususlara yanıt niteliğinde" olduğunu belirtti.

Açıklamada, kararın aynı zamanda Kolombiya'nın İran yetkililerine olan güvenini zedeleyen diğer bazı olaylarla da bağlantılı olduğu kaydedildi.

Bakanlığın paylaşımında, bu olayların "İran'ın insan hakları ihlalleri, Orta Doğu'daki çatışma alanı dışındaki askeri faaliyetler, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) nükleer denetimlerini kısıtlaması" gibi gelişmeleri kapsadığı vurgulandı.

Kaynak: AA
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