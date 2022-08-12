Kolombiya hükümeti ile ELN arasında barış görüşmeleri
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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro Havana'daki Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) heyetiyle barış görüşmelerinin yeniden başlatılması için istişarelerde bulunmak üzere, yeni Yüksek Barış Temsilcisi Ivan Danilo Rueda'yı Küba'ya gönderdiğini açıkladı.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro Havana'daki Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) heyetiyle barış görüşmelerinin yeniden başlatılması için istişarelerde bulunmak üzere, yeni Yüksek Barış Temsilcisi Ivan Danilo Rueda'yı Küba'ya gönderdiğini açıkladı. Görüşmeye Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, Kolombiya Dışişleri Bakanı Alvaro Leyva Duran ve Kolombiya'nın Yüksek Barış Temsilcisi Ivan Danilo Rueda katıldı.
AA / Yander Zamora - Güncel