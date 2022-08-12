Haber : Kolombiya hükümeti ile ELN arasında barış görüşmeleri - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kolombiya hükümeti ile ELN arasında barış görüşmeleri

 - Güncelleme:

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro Havana'daki Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) heyetiyle barış görüşmelerinin yeniden başlatılması için istişarelerde bulunmak üzere, yeni Yüksek Barış Temsilcisi Ivan Danilo Rueda'yı Küba'ya gönderdiğini açıkladı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro Havana'daki Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) heyetiyle barış görüşmelerinin yeniden başlatılması için istişarelerde bulunmak üzere, yeni Yüksek Barış Temsilcisi Ivan Danilo Rueda'yı Küba'ya gönderdiğini açıkladı. Görüşmeye Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, Kolombiya Dışişleri Bakanı Alvaro Leyva Duran ve Kolombiya'nın Yüksek Barış Temsilcisi Ivan Danilo Rueda katıldı.

AA / Yander Zamora - Güncel

Kolombiya Havana Küba Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title